Masci assente alla seduta della Commissione Controllo, Sola scrive a Santilli

Non si placano le polemiche dopo la conferenza stampa dei giorni scorsi con cui Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra-Radici in Comune e liste civiche per Carlo Costantini Sindaco avevano stigmatizzato l’assenza del sindaco Masci alla seduta della Commissione Controllo e Garanzia sul tema dei disagi provocati dal cantiere di Corso Umberto. Aveva fatto discutere, infatti, l’assenza del primo cittadino ad una seduta che avrebbe dovuto mettere intorno ad un tavolo l’amministrazione e le associazioni dei commercianti che chiedevano conto dei ritardi su uno dei cantieri più controversi nel centro della città.

“Una totale mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini che pretendono risposte – commenta Paolo Sola (M5S), presidente della Commissione Controllo e Garanzia – che si è ripetuta qualche giorno dopo, con un’altra assenza da parte del Sindaco in una seduta in cui si discuteva di emergenza idrica, altro tema al centro del dibattito cittadino. Una condotta inaccettabile da parte di chi dovrebbe rappresentare tutta la città e venire in Commissione a fornire tutti i chiarimenti necessari in una fase così delicata, e non affidare le risposte a comunicati o conferenze stampa apparecchiate e senza alcun contraddittorio”.

Comportamento che ha spinto, quindi, Sola a segnalare e stigmatizzare formalmente questa vicenda attraverso una nota ufficiale inviata al presidente del consiglio comunale, Giovanni Santilli.

“Nella nota ho evidenziato l’importanza di un coinvolgimento attivo da parte dei rappresentanti della maggioranza, Sindaco in primis, che fin troppo spesso disertano le sedute di Commissione sottraendosi di fatto al confronto politico, soprattutto in una Commissione come quella di Controllo e Garanzia – prosegue Paolo Sola – che ha proprio il compito di stimolare l’amministrazione ad operare con la massima trasparenza ed efficacia per il bene della comunità. Confidiamo che il Presidente del Consiglio si faccia garante del rispetto da parte di Sindaco ed Assessori del dibattito politico che in quelle sedi non può e non deve mancare, e restiamo ancora in attesa che il primo cittadino ci indichi una data in cui poterlo avere a confronto con le associazioni dei commercianti senza dover aspettare mezze risposte dal prossimo comunicato stampa”.