Masci sull'ampliamento del Conservatorio: "Finalmente ci siamo"

Qui di seguito la dichiarazione del sindaco Carlo Masci sull'ampliamento del Conservatorio Luisa D'Annunzio.

"Finalmente ci siamo. Un altro passo importante è stato compiuto per la rinascita dell'ex scuola Muzii, tra via Saffi e via Castellamare Adriatico, che consentirà l'ampliamento del Conservatorio Luisa d'Annunzio. Il Comune è riuscito a chiudere il cerchio nella complessa partita dei fondi, e ora c'è il via libera al finanziamento che abbiamo chiesto e ottenuto per vedere realizzato il progetto. Si avviano a conclusione anche i passaggi relativi al progetto esecutivo, e anche questo è un aspetto di assolut o rilievo. Andando con ordine, con le delibere di giunta regionale 447 e 448 del 24 luglio scorso prosegue positivamente il percorso avviato dal Comune di Pescara per ottenere i 5 milioni di euro necessari alla concretizzazione di un'opera pensata anni fa che aveva g ià ottenuto i primi 10 milioni di euro dal Mur (ma questa somma si è rivelata insufficiente per eseguire l'intervento nella sua completezza e andrà a coprire solo il primo lotto). Bene, gli ulteriori 5 milioni di euro che il Comune è riuscito ad ottenere p er questo intervento di rilievo, destinati al secondo lotto dell'ampliamento del Conservatorio, arrivano dalla Regione (fondi Fsc programmazione 2021-2027) e ora registriamo positivamente un ulteriore punto fermo con i recenti atti di giunta regionale. Con la delibera 447 è stato approvato l'accordo di coesione (alla luce della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della deliberazione Cipess n. 15/2024) e sono state fissate le prime indicazioni operative. Con la delibera 448 si è andati anche oltre perché è stato approvato lo schema di concessione Regione-beneficiari in relazione all'accordo per la coesione Fsc 2021-2027. Sono stati definiti dalla Regione anche il programma di interventi, le linee di azione e il cronoprogramma procedurale e tra gli interventi previsti, scorrendo l'elenco delle opere finanziate, c'è proprio il completamento del Conservatorio per un importo di 5 milioni (come si legge nell'allegato alla seconda delibera). Sono due delibere determinanti perché contengono le prime indicazioni opera tive e c'è il primo via libera allo schema di concessione con il Comune, stazione appaltante e soggetto attuatore. Questo vuol dire che un cammino apparso fino ad oggi in salita e pieno di ostacoli, comincia ad essere più fluido grazie alla nostra determinazione. Come Comune non ci siamo mai fermati, per arrivare all'obiettivo che appariva sempre più difficile da cogliere visto che i prezzi sono via via aumentati negli anni e c'è stata anche la modifica del Codice dei contratti. Non ci fermiamo neppure durante le ferie di agosto: ora il prossimo passaggio sarà l'approvazione del progetto esecutivo che è stato già elaborato, ma va sottoposto ad attività di verifica e acquisizione dei pareri dei vari enti. Ora che i fondi ci sono possiamo procedere spediti verso gli ulteriori step per vedere crescere il nostro Conservatorio. Un doppio risultato positivo, nel giro di poche settimane, per la formazione dei nostri giovani, visto che già ieri abbiamo avuto un'interlocuzione positiva con l'Università "d'Annunzio" e con il ministro dell'Interno Piantedosi per puntare alla crescita dell'ateneo".