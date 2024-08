Di Marco su morte Centi: "Un uomo delle istituzioni democratiche"

"Con la scomparsa di Antonio Centi perdiamo un grande uomo delle istituzioni democratiche che mai ha fatto mancare il suo aiuto e la sua difesa a favore dei Comuni italiani grandi e piccoli, con particolare difesa dei borghi più belli d'Italia". Così il consigliere regionale del Pd, Antonio Di Marco, in veste anche di presidente dell'associazione I Borghi più belli d'Italia in Abruzzo e Molise.

"Da sindaco di Abbateggio ho avuto l'onore di insignirlo della cittadinanza onoraria il 21 dicembre del 2010 – ricorda Di Marco – Un'occasione speciale, la cerimonia, che ci aveva dato modo di tornare a parlare del suo grande impegno in seno all'ANCI a tutela del ruolo dei sindaci e a vantaggio della comunità. La sua storia mette insieme impegno civico a passione politica, costruita in trincea in uno dei periodi più sensibili e importanti per la politica e per il territorio, che Centi ha sempre ben rappresentato con la sua competenza e la sua compostezza. Buon viaggio a un grande presidente, un abbraccio ai suoi cari".