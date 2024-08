Si corre ai ripari: Antonelli presenta la mozione ‘Strade Sicure’

“Inserimento della città di Pescara nell’Operazione ‘Strade Sicure’ che consentirà l’impiego dell’Esercito per contrastare, reprimere e prevenire in modo efficace gli episodi di microcriminalità. È la richiesta che invitiamo sindaco e giunta a inoltrare a Prefettura, Questura e ai Ministeri competenti per rafforzare i presidi di legalità sul nostro territorio. Contestualmente chiediamo anche l’apertura di un Tavolo di confronto con i nostri parlamentari affinchè Pescara possa beneficiare di un tempestivo potenziamento degli organici di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, con l’assegnazione di un personale numericamente adeguato alle esigenze della città adriatica. È la mozione che ho presentato questa mattina e che verrà discussa e votata in consiglio comunale al fine di predisporre una risposta efficace agli ultimi accadimenti che purtroppo vedono protagonisti soprattutto i più giovani”.

Lo ha annunciato il consigliere comunale di Forza Italia, Marcello Antonelli, ufficializzando l’iniziativa. “Pescara - precisa l'ex presidente dell'assise civica - è sempre stata una città capace di distinguersi per la qualità della vita offerta, per la sua vivibilità, per la sua effervescenza e, fino a qualche tempo fa, anche per un accettabile livello della sicurezza comunque garantito dalla positiva attività svolta dalle Forze dell’Ordine. Purtroppo negli ultimi tempi sono aumentati gli episodi di microcriminalità, di atti vandalici, furti, spaccio e consumo di alcool e di sostanze stupefacenti, con danneggiamenti al patrimonio pubblico e privato e disturbo della quiete pubblica. Tali continui e ripetuti episodi nel territorio comunale determinano un comprensibile e giustificato clima di crescente preoccupazione e allarme, aumentando notevolmente la percezione di insicurezza da parte della cittadinanza”.

Per tale ragione Antonelli ritiene oggi opportuno “che il Consiglio comunale esprima un puntuale indirizzo agli organi dell’Ente per la predisposizione delle necessarie e opportune iniziative al fine di rendere maggiormente coerente l’azione politico-amministrativa del Comune di Pescara rispetto alle necessità del territorio, ricordando che Pescara avrà l’onore e la responsabilità di ospitare, in virtù delle sue accertate qualità, una sessione del G7 su Cooperazione e Sviluppo nei giorni 23 e 24 ottobre e che, pertanto, sarà necessario innalzare il livello di sicurezza garantita alla città e ai suoi ospiti a prescindere dalle misure straordinarie che saranno predisposte ad hoc”, conclude Antonelli.