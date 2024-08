Vdf, Giampietro: "La sede della nuova caserma sia scelta anche con Spoltore e Montesilvano"

“Il sindaco Masci ha convocato tanto di conferenza stampa per ribadire che lo spostamento della caserma dei vigili del fuoco da viale Pindaro “è stato voluto dal Pd”, come se dovesse giustificarsi. Noi invece ne siamo orgogliosi: è l’unico modo per trasformare il polo universitario in un campus vero e proprio. Chi ha cambiato idea è invece il centrodestra, che solo pochi anni fa voleva trasferire l’università nell’ex Cofa, sul lungomare”.

Così il consigliere comunale del Partito Democratico Piero Giampietro, che pone il tema anche in ottica di Nuova Pescara, affermando: “Noi chiediamo, ora, che la sede della nuova caserma sia scelta anche con Spoltore e Montesilvano, con cui Pescara si sta fondendo, perché potrebbero esserci aree più idonee. Potrebbero come non potrebbero: ma se non ci si siede, nessuno le troverà mai”, conclude l'esponente Dem.