Lega: “Al via i lavori nell'ultimo tratto di via Aterno, finanziamento regionale di 60mila euro”

“Domani, lunedì 2 settembre, al via i tanto attesi lavori di manutenzione stradale in via Aterno, nel tratto compreso tra via Tronto e via Saline. Come richiesto dai cittadini, sarà completamente eliminato l'asfalto esistente rovinato e realizzato un nuovo manto”. Ad annunciare l'intervento è il capogruppo della Lega in Regione e presidente della Commissione Bilancio, Vincenzo D'Incecco (foto), insieme al capogruppo del partito al Comune di Pescara Maria Luigia Montopolino e al consigliere comunale Andrea Salvati. I lavori saranno realizzati grazie ad un finanziamento regionale di 60mila euro, frutto di un emendamento presentato da D'Incecco nella passata legge di bilancio.

“Anche su questa strada, - sottolinea D'Incecco - esattamente come accaduto in altre arterie della città, si volta pagina. Per i residenti e per gli automobilisti non ci saranno più disagi. Sono molto contento di questi lavori perchè ultimamente le condizioni della strada erano diventate critiche e perché rappresentano un'altra tappa del percorso di riqualificazione e sistemazione delle vie di Pescara, iniziato e portato avanti nella precedente consiliatura dall'assessore Adelchi Sulpizio”.

A volere fortemente gli interventi è stato il capogruppo al Comune Montopolino. “Insieme al presidente della Commissione Urbanistica Salvati e agli altri consiglieri della Lega - spiega - un anno e mezzo fa ho sollecitato i lavori perchè la strada dall'Istituto Don Orione a via Saline è molto ammalorata. Ci sono buche e avvallamenti pericolosi. Fra l'altro è anche l'unico tratto di via Aterno in cui gli interventi di manutenzione stradale non erano stati ancora realizzati. L'unico, quindi, che mancava all'appello. Il primo è stato sistemato due anni fa; il secondo l'anno scorso. Da parte mia, continuerà ad esserci massima attenzione per le questioni che riguardano la zona e, quindi, per i lavori che è necessario fare”.

Per quanto riguarda il tratto davanti al Don Orione e sino a via Tronto, già nel corso degli interventi che prenderanno il via domani o comunque nelle prossime settimane, sarà interessato dal rifacimento del manto stradale. “Anche per sistemare questo pezzetto di strada – fanno presente i consiglieri comunali della Lega – i fondi ci sono, sono stati stanziati in bilancio. Quindi a breve, via Aterno sarà totalmente riqualificata”. A esprimere soddisfazione l'assessore Sulpizio, che nella passata consiliatura aveva la delega alle Manutenzioni. “Si tratta - sottolinea - di interventi già previsti e finanziati che ora finalmente potranno vedere la luce”.