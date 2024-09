Acqua alla Puglia? Sospiri dice no: "L’Abruzzo non può assumersi tale onere"

“Prendiamo atto delle necessità della Puglia in riferimento alle carenze idriche del proprio territorio, assodato il dovere di solidarietà, ma allo stato attuale credo che la Regione Abruzzo e l’Ersi debbano negare l’autorizzazione a vendere la nostra acqua. Ritengo che anche l’Abruzzo sia comunque in sofferenza e stia subendo le conseguenze negative di mesi avari di neve prima e di pioggia poi, e non possiamo permetterci di cedere neanche un metro cubo di un bene fondamentale come quello idrico. E su questo punto saremo irremovibili, sono certo che la Puglia saprà trovare in altri territori il sostegno necessario, l’Abruzzo oggi non può assumersi tale onere a discapito dei nostri cittadini”.

Lo ha detto il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri in riferimento al dibattito aperto sulla richiesta pervenuta dalla Regione Puglia di poter acquistare l’acqua dall’Abruzzo.