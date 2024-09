Terza edizione del Movimento Five Festival al parco Sabucchi con Costa e Taverna

Pasquale Tridico, Sergio Costa, Stefano Patuanelli e Paola Taverna sono solo alcuni degli ospiti che arriveranno in Abruzzo per la terza edizione del Movimento Five Festival, la manifestazione targata M5S Pescara che si terrà il 13, 14 e 15 settembre nel parco Sabucchi. L'evento torna dopo alcuni anni di stop, e lo fa alla grande con tre giornate di incontri, laboratori e dibattiti sui temi più caldi della politica nazionale e locale. Un'occasione unica di formazione e informazione, non mancheranno, poi, momenti in musica e convivialità con giochi a squadre sull’economia circolare, il concerto dei 99 Cosse e, tutte le sere, punto ristoro per cenare insieme.

Programma completo

VENERDÌ 13 alle 17.30 il panel “Cittadinanza Attiva e (In)formata”, uno spazio di formazione politica e amministrativa basata su metodologie didattiche all’avanguardia. La giornata prosegue con il dibattito sulla “Tutela del mondo animale”, affrontando tematiche e problematiche nella gestione del mondo animale, dopo la chiusura del canile comunale a Pescara, e sulla tutela della biodiversità alla luce della famigerata delibera firmata dalla Giunta di centrodestra, che autorizza l’abbattimento di cervi, anche cuccioli, sul territorio regionale. Il dibattito vedrà la partecipazione di Gabriella Di Girolamo, senatrice del Movimento 5 Stelle, capogruppo della commissione ambiente e coordinatrice del Comitato infrastrutture e mobilità sostenibile, Paolo Sola, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle e Presidente della commissione Controllo e Garanzia al Comune di Pescara, Filomena Ricci, delegata WWF Italia per l’Abruzzo, Michele Pezone, coordinatore dell’Ufficio legale nazionale della Lega Nazionale del Cane, Paola Canonico, Presidente della Lega Nazionale del Cane – sezione di Pescara, Rita Capranica, Referente LAV – sezione di Pescara. La serata prosegue con un video messaggio di Giulia Innocenzi e la proiezione – ad ingresso libero e gratuito - del suo film “Food for profit”, un’inchiesta sull’industria della carne, lobby e politica.

SABATO 14 il Festival apre alle 18 con “Mettiamoci in gioco”, un inedito gioco a squadre sulla raccolta differenziata per proseguire con il dibattito “Abruzzo circolare” alla presenza di Sergio Costa, vicepresidente della Camera dei Deputati e già Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Giovanni Damiani, biologo e già direttore Anpa, direttore tecnico dell’ARTA Abruzzo e Vicepresidente nazionale di Italia Nostra, Giancarlo Odoardi, vicepresidente dell’Associazione nazionale compostaggio e Dario Oggiano, art director e consulente creativo e il consigliere M5S Paolo Sola. Si affronteranno temi legati all’economia circolare, dall’industria del riciclo alle politiche per rifiuti zero, passando per le più recenti tecniche di produzione del compost, un approfondimento sui biodigestori e la loro funzione, fino ad arrivare all’esito di un importante studio locale dal titolo “Spiagge di plastica”. La serata proseguirà con il concerto live dei 99 Cosse, ironia in musica, made in Abruzzo.

DOMENICA 15 appuntamento alle 17.00 con il panel “5 stelle: esperienze di valore” un racconto delle best practices del Movimento 5 Stelle nei Comuni e nelle province d’Abruzzo, in Regione e al Parlamento, con la partecipazione di Paola Taverna, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, già senatrice e Vicepresidente del Senato della Repubblica, e di numerosi portavoce del Movimento 5 Stelle abruzzese e non solo. Alle 19.00 si parlerà di “Lavoro e futuro” con Pasquale Tridico, europarlamentare del M5S e già Presidente dell’INPS, Stefano Patuanelli, capogruppo del M5S al Senato, già Ministro dello sviluppo economico e delle politiche agricole, Luciano D’Amico, consigliere regionale dell’Abruzzo, già Rettore e prof. ordinario all’Università degli studi di Teramo, Carmine Ranieri, segretario regionale CGIL Abruzzo. I relatori affronteranno temi di natura regionale e nazionale, dalla Bolkestein all’intelligenza artificiale, dall’automotive alla sanità, passando per lo Ius Scholae e l’agenda Draghi. Le conclusioni saranno affidate alla consigliera regionale del M5S Erika Alessandrini.