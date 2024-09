Emergenza idrica: chiesto un consiglio comunale straordinario

Due richieste di convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio comunale che abbia all’ordine del giorno il tema dell’emergenza idrica che sta interessando il territorio. A sottoscriverle sono state il consigliere comunale Carlo Costantini, con i colleghi del centrosinistra, e il consigliere Domenico Pettinari, con i consiglieri dei suoi gruppi.

“Abbiamo sottoscritto reciprocamente, sia io con i colleghi del centrosinistra sia Domenico Pettinari con i consiglieri dei suoi gruppi - afferma Costantini - due richieste di convocazione di un consiglio comunale straordinario con all’ordine del giorno le problematiche relative all’emergenza idrica, le cause, le azioni in corso per il suo superamento e le prospettive di intervento”.

“Lo scopo - aggiunge il consigliere - è quello di rendere partecipe la cittadinanza della discussione su un bene comune tanto prezioso, quale è quello dell’acqua. Nel corso della seduta lavoreremo alla stesura di un documento unitario che avrà l’obiettivo di evitare o quantomeno di contenere il più possibile il pericolo di trovarci l’estate prossima nelle stesse condizioni di quest’anno”.