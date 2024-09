Un fondo di risarcimento per le attività commerciali colpite dal nubifragio

Approvato durante il consiglio comunale di questa mattina l’ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle per verificare la possibilità di attivare un fondo di risarcimento dedicato alle attività commerciali duramente colpite dal nubifragio che ha investito la città lo scorso 17 settembre.

“Un'apertura importante verso un settore che, negli ultimi anni, ha già dovuto fronteggiare numerosi ostacoli per tutte le scelte discutibili dell’amministrazione Masci – commenta il capogruppo M5S Paolo Sola – dai cantieri taglia parcheggi in centro, alle opere pubbliche bloccate in tutta la città, fino agli esperimenti insensati sulla viabilità di Via Ferrari e Via Bassani Pavone. Con questo atto abbiamo chiesto di impegnare gli uffici ad esplorare tutte le soluzioni possibili e necessarie per fornire un sostegno concreto ai commercianti che hanno subito danni significativi durante l’alluvione – prosegue Paolo Sola - non è tollerabile che le attività commerciali, già messe in ginocchio da una gestione comunale inefficiente, debbano pagare il prezzo di eventi climatici estremi senza ricevere alcun sostegno da parte dell’amministrazione, la cui negligenza nelle manutenzioni ordinarie è sicuramente concausa di quanto accaduto”.

L’ordine del giorno approvato prevede anche di verificare se ci siano le condizioni per attivare le polizze assicurative attualmente in essere a garanzia delle proprietà comunali, per il rimborso dei danni subiti da strade e asfalti, molti dei quali erano stati già interessati da interventi di rifacimento più o meno recenti.

"La nostra proposta rappresenta un primo passo per cercare di rimediare ai danni subiti, ma occorre un cambio di rotta nelle politiche cittadine, a partire da una maggiore attenzione per il commercio locale e una più efficace gestione del territorio. Continueremo a vigilare – conclude Sola - affinché l’impegno preso venga tradotto in azioni concrete e immediate dalla Giunta Masci, per evitare che questi ulteriori disagi si vadano a sommare a tutte le difficoltà che il centrodestra ha già creato negli anni ad un’intera categoria”.