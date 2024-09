Fondi Cipess per la Cultura: incontro tra Regione e comuni per attuazione progetti

L'assessore regionale con delega ai Beni, Attività culturali e di Spettacolo, Roberto Santangelo, ha riunito, presso la Sala Ipogea nel Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila, i sindaci dei comuni beneficiari dei progetti in ambito culturale inseriti nell'accordo di coesione 2021/2027 e la soprintendenza per i Beni Culturali L'Aquila Teramo, per avviare e dare attuazione agli interventi e procedere poi alla sottoscrizione delle concessioni. Con la Delibera CIPESS 15/2024 sono stati inseriti trenta interventi attinenti i Beni culturali per un totale di risorse FSC pari a 55.927.975, 51 euro.

"L'incontro di oggi è un'occasione importante di confronto con gli amministratori per allinearsi sulle procedure di gestione e attuazione degli interventi – ha dichiarato Santangelo – Con la Delibera di Giunta 559/2024 sono stati definiti gli strumenti operativi necessari per facilitare le prassi, tra questi un manuale relativo alle spese ammissibili al quale bisogna attenersi per poter seguire il cronoprogramma e portare a compimento i progetti. A breve sarà inoltre attivata un sezione sul sito della Regione Abruzzo, nelle Aree tematiche della Cultura, con le indicazioni e le FAQ in modo da supportare le amministrazioni comunali nella presentazione dei progetti".

La struttura che seguirà la gestione e l'attuazione degli interventi assicura il supporto tecnico per facilitare gli amministratori. Presenti all'incontro la dirigente regionale Eliana Marcantonio del Servizio Beni e Attività culturali e la dott.ssa Alessandra Lucantonio dell'Ufficio Cultura L'Aquila della Regione Abruzzo.