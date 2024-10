Consiglio comunale straordinario sulla carenza idrica nelle scuole, l'appello di Giampietro: "Intervenite"

“Come ampiamente prevedibile, senza misure strutturali e senza una piena consapevolezza che siamo in piena emergenza climatica, le difficoltà sul fronte dell’approvvigionamento idrico non sono magicamente scomparse e ora iniziano ad interessare anche le prime scuole, come ho denunciato pochi giorni fa per i plessi di Borgomarino e via del Concilio. Parleremo di questo e di altro l’8 ottobre nella seduta straordinaria del consiglio comunale, che abbiamo chiesto e che si terrà in forma aperta. Abbiamo chiesto di invitare tante istituzioni e realtà associative, ma anche i semplici cittadini possono chiedere di intervenire inviando una mail all’indirizzo presidente.consiglio@comune.pescara.it entro le ore 12 del 7 ottobre”.

È quanto scrive sul suo profilo Facebook il consigliere comunale del Pd Piero Giampietro (foto).