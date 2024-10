Seccia sui costi del G7: "Ho ricevuto domande senza senso, capziose e demagogiche"

"Oggi da alcuni consiglieri ho ricevuto, in commissione Controllo e Garanzia, una serie di domande senza senso, oltre che capziose, demagogiche e prive di fondamento, legate anche a una scarsa conoscenza del Tuel, che dovrebbero approfondire alcuni aspetti legati al funzionamento della macchina amministrativa ". Lo dice l'assessore Eugenio Seccia, che stamani ha partecipato alla riunione convocata per approfondire alcuni aspetti del G7, "un evento di assoluto prestigio di fronte al quale parte della minoranza cerca di sollevare delle ombre" che non ottengono altro risultato di denigrare la propria città.

"Pettinari", aggiunge Seccia, “ha fatto domande fuori tema, come quelle sugli affidamenti per il G7 perché di questo (ma di tutti gli affidamenti in generale) si occupano esclusivamente i tecnici, nei vari settori comunali, e la politica non decide nulla, a riguardo, nel pieno rispetto del Tuel: se lo facesse sarebbe gravissimo. Insomma, parte della minoranza ha sbagliato interlocutore, dovrebbe rivolgersi ai tecnici per avere informazioni che oggi sono state chieste a me. Ed è grave che alcuni consiglieri ignorino questi rudimenti di Pubblica amministrazione. Io non solo non so ma non voglio neppure sapere a chi vengono affidati incarichi e lavori”.

Da parte di Seccia "nessuna omertà, anzi massima trasparenza ma sempre nel rispetto della legge. Ho parlato, contrariamente a quanto riporta Pettinari alla stampa, delle somme in Bilancio sul G7 (150mila euro della Regione, di ristoro, già pubblicati sul Bura) e ho parlato anche della interlocuzione politica in corso, a livello apicale, per ottenere altri ristori. Quanto agli interventi in corso dovrebbe esserne felice anche la minoranza, perché rimarranno tutti alla città", prosegue Seccia facendo riferimento, ad esempio, al fatto che "si sta migliorando l'illuminazione del palazzo comunale e dell'Aurum, stiamo potenziando il verde, stiamo acquistando le panchine per corso Umberto e piazza Sacro Cuore, stiamo rinnovando gli interni dell'Aurum per renderlo all'altezza dell'evento. Tutti lavori per far bella Pescara che dovrebbero essere apprezzati da Pettinari, ad esempio, visto che da mesi parla di Pescara come di una città brutta, sporca e maleodorante".

Solo su un punto sollevato stamani in commissione dal consigliere Pettinari, conclude Seccia ironicamente, "non ho potuto fornire chiarimenti: non so chi parteciperà alla cena di gala che si svolgerà in occasione del G7 Sviluppo e non so perché stia particolarmente a cuore a Pettinari. Su tutto il resto ho fornito risposte chiare e puntuali ed ho consegnato una determina di affidamento del settore Verde per indirizzare i detrattori dell’evento G7 o meglio della città di Pescara sulle competenze dei tecnici, ognuno per il proprio settore, che sono distinte da quelle della politica. E ho ricordato anche che la Regione Marche ha messo a disposizione due milioni di euro per la città di Ancona, in occasione del G7".