Ascensore edificio via Nenni, Pignoli attacca Sola: "Si informi prima di dare notizie non vere"

"Prima di fare comunicati o conferenze stampa per poi dare informazioni non corrette, il consigliere Sola farebbe bene ad informarsi". Così l'assessore alla Protezione Civile di Pescara Massimiliano Pignoli in merito alle problematiche di famiglie e disabili che vivono in via Pietro Nenni 5, dove l'ascensore è stato gravemente danneggiato dal nubifragio del 17 settembre.

"Innanzitutto non è assolutamente vero che al centralino del numero messo a disposizione del Comune non risponde nessuno, considerando che c'è anche la possibilità di inviare una mail. Voglio poi aggiungere che su via Pietro Nenni sono già stati effettuati cinque interventi e altri due sono previsti per la giornata di domani mentre più interventi sono stati effettuati in Strada Cavallaro. Ma voglio dire al solerte consigliere Sola che la notizia di oggi è che in Strada Cavallaro, dove serviamo una famiglia, è già stato riparato l'ascensore, mentre in via Pietro Nenni l'ascensore da questa sera sarà di nuovo funzionante, per cui dico al consigliere Sola di informarsi prima di dare notizie fuorvianti", conclude Pignoli.