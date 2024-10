Cresce l'occupazione in Abruzzo

“La crescita del tasso di occupazione che va di pari passo con quello nazionale ci spinge ad andare avanti e potenziare le politiche di sviluppo del lavoro senza sottovalutare le situazioni di criticità legate all’automotive”. Lo ha detto l’assessore alle Attività produttive e al Lavoro, Tiziana Magnacca, analizzando i dati sull’occupazione presentati dall’Inps Abruzzo nel Rendiconto sociale 2023.

“Il quadro politico internazionale vive un momento particolarmente delicato – ha aggiunto l’assessore Magnacca – eppure i segnali che provengono dall’economia regionale ci indicano un territorio in grado di dare risposte concrete e contrastare con efficacia i venti di crisi che spirano. Il dato occupazionale registrato in Abruzzo (61,3% nel 2023), di poco sotto a quello nazionale del 61,5%, è un dato che viene da lontano e che conferma che questa regione da anni sta lavorando con successo alle politiche di sviluppo.

Gli elementi positivi, del resto, non sono rinvenibili solo nei dati occupazionali: negli ultimi due anni la bilancia dell’export delle aziende abruzzesi con i mercati internazionali ha sempre fatto registrare un saldo positivo che quest’anno ha raggiunto punte tra le più alte in Italia.

Anche la qualità dell’occupazione – sottolinea l’assessore – con un’attenzione particolare a quella femminile in forte crescita, conferma la tendenza di un territorio che sta crescendo con decisione dopo la pandemia e che ha bisogno di mettere in atto tutte le difese necessarie per difendere questi risultati. Per questo – dice ancora Tiziana Magnacca – deve essere impegno di tutti garantire la tenuta di un sistema e di un tessuto produttivo che riesce ancora a dare risultati importanti sia sul fronte occupazionale sia su quello dello sviluppo e della crescita”. La disamina dell’assessore regionale alle Attività produttive non dimentica naturalmente il settore automotive.

“Dobbiamo avere la capacità di mettere in campo gli strumenti adatti per limitare sul territorio quanto più possibile gli effetti della crisi internazionale dell’auto. Non è un percorso agevole, ma nessuno tra quelli che hanno a cuore le sorti di questa regione può chiamarsi fuori. Abbiamo risorse sufficienti per promuovere investimenti – insiste l’assessore Magnacca – e la programmazione del FESR ci può dare un aiuto importante”.