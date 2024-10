Sinistra Italiana Abruzzo lancia il nuovo sito web

Uno spazio aperto alla partecipazione attiva: Sinistra Italiana Abruzzo apre un nuovo canale di comunicazione per promuovere le iniziative politiche e favorire un dialogo attivo con i cittadini.

Lo fa con il nuovo sito web, accessibile all’indirizzo https://siabruzzo.it , che consente di navigare facilmente tra le varie sezioni, per tenersi aggiornati su iniziative, campagne di sensibilizzazione, news e per prendere contatti con la rete territoriale di Sinistra Italiana in Abruzzo, dalla segreteria regionale alle federazioni provinciali ai circoli cittadini.

Uno spazio in cui i cittadini possono anche fare richieste e segnalazioni, attraverso la sezione “scrivici ora”, mettendo in connessione le voci e le esperienze di chi vuole partecipare al cambiamento, per un Abruzzo più giusto, sostenibile e solidale.

“Contemporaneamente al radicamento territoriale che stiamo portando avanti con l’apertura di nuovi circoli – premette Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana – il nuovo sito web è uno strumento per rafforzare la mobilitazione e la sensibilizzazione rispetto alle campagne che ci vedono parte attiva nel dibattito politico e istituzionale sui territori, promuovendo campagne, interventi, iniziative che rispondono ai bisogni di giustizia sociale. Ma è soprattutto uno spazio aperto a tutti coloro che vogliono essere parte attiva del cambiamento, per un Abruzzo che garantisca equità, inclusione, diritti di cittadinanza per tutti”.