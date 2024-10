Disboscata l'area verde accanto all'Acerbo, Barba scrive agli studenti: "Ne sentirete la mancanza"

Simona Barba, consigliera comunale di Avs-Radici in Comune, ha inviato una lettera aperta alle studentesse e agli studenti del Tito Acerbo che riportiamo qui di seguito: “Nella giornata di San Cetteo, approfittando della chiusura della vostra scuola, è stato distrutto il vostro patrimonio arboreo. Era nel vostro cortile, e vi dava innumerevoli servizi ecosistemici, difendendo i vostri polmoni dall’intenso traffico veicolare che vi circonda. L’abbattimento è stato fatto come sempre di nascosto. Non avete potuto fare nulla. Lunedi sentirete la mancanza, e vi stupirete di quanto sarà grande: ci accorgiamo degli alberi soprattutto quando non ci sono più”.

Poi Barba aggiunge: “In questi giorni stanno tappezzando Pescara con i manifesti dell’evento del G7, e con l’evento congiunto per l’Agenda 2030 che si terrà in piazza Sacro Cuore. E sapete cosa vi diranno in quei giorni? In quei laboratori? Che bisogna fare azioni sostenibili, che il punto 11, dedicato alle Città, dice che per la vivibilità e la salute cittadina servono alberi e permeabilità, e che tutti gli stati dell’ONU si sono impegnati per un mondo migliore. E a scuola vi faranno anche corsi di educazione ambientale e di educazione civica, e vi insegneranno il concetto di bene comune e di partecipazione”.

Queste idee e questi temi, ammonisce Barba, “sono fondamentali, ma hanno bisogno di donne e uomini che coerentemente le portino avanti. Al contrario, sulla vostra strada avete oggi incontrato persone che hanno portato alle decisioni finali che oggi vedete nel vuoto del vostro cortile. Vi diranno che non era possibile altrimenti. Ma ricordate che non è cosi, le soluzioni possibili e migliori possono essere sempre trovate, soprattutto per il vostro futuro”, conclude la consigliera comunale.