Open Arms, Foschi: “Ancora una grande partecipazione ai gazebo a sostegno di Salvini”

Ancora una grande partecipazione ai gazebo organizzati, nello scorso fine settimana, dalla Lega nelle piazze del Pescarese a sostegno del vicepremier Matteo Salvini, imputato nel processo Open Arms per aver fermato da ministro dell’Interno gli sbarchi clandestini. Venerdì 18 ottobre è in programma nel Tribunale di Palermo l’arringa della difesa e anche in vista di questo importante appuntamento in molti hanno voluto esprimere la loro vicinanza e solidarietà a Salvini, firmando nei gazebo allestiti, fra sabato e domenica, a Penne, Spoltore, Caramanico Terme e Montebello di Bertona.

“La grande partecipazione e il grande calore che abbiamo riscontrato nello scorso weekend così come in quelli precedenti – sottolinea il vice segretario provinciale della Lega Pescara, Armando Foschi – sono il segnale dell’attenzione della gente rispetto all’assurda richiesta di condanna a sei anni nei confronti di Salvini, che non ha fatto altro, nell’esercizio delle proprie funzioni, che difendere i confini dell’Italia. Sulla vicenda c’è una indignazione generale, che supera le appartenenze politiche”.