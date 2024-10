SanitÃ , accordo per ridurre le liste d'attesa e valorizzare i lavoratori

Oggi, nel dipartimento sanità della Regione Abruzzo, è stato siglato un importante accordo sulle prestazioni aggiuntive per il personale della dirigenza medica e sanitaria e per il personale del comparto. La Cisl Fp Abruzzo Molise sottolinea che questo accordo rappresenta un passo significativo verso il miglioramento delle condizioni lavorative dei nostri operatori sanitari, garantendo una maggiore equità e valorizzazione del loro impegno.

L'accordo stabilisce linee guida uniformi per le prestazioni aggiuntive nelle 4 Asl abruzzesi, assicurando una remunerazione adeguata per le ore di lavoro straordinario, con tariffe minimo di 80 euro lordi e massimo 100 per la dirigenza medica e minimo 40 euro lordi e massimo 50 per il personale del comparto. Tali compensi, fissati per il 2024, mirano a riconoscere il valore del lavoro svolto al di fuori dell'orario di servizio, incentivando il personale a contribuire alla riduzione delle liste d'attesa e all'ottimizzazione dei servizi.

Le prestazioni aggiuntive, unitamente a quanto stabilito dal decreto legge 73/2024, rappresentano lo strumento corretto per diminuire le liste d'attesa in Abruzzo. In un contesto caratterizzato da carenze di organico e necessità di rispondere a picchi di domanda, l'accordo offre soluzioni concrete per garantire la piena operatività delle strutture sanitarie, tutelando al contempo i diritti dei lavoratori. Il regolamento approvato assicura che tutte le attività aggiuntive rispettino gli stessi standard qualitativi e normativi delle prestazioni ordinarie. Vincenzo Mennucci, segretario generale della Cisl Fp Abruzzo Molise, ha dichiarato:

"Questo accordo è un traguardo significativo per i lavoratori e le lavoratrici della sanità in Abruzzo. Abbiamo ottenuto condizioni più giuste per il personale coinvolto, valorizzando il loro contributo essenziale per ridurre le liste d'attesa e migliorare i servizi ai cittadini. Le prestazioni aggiuntive non sono solo una soluzione immediata, ma rappresentano anche un investimento per la sostenibilità del sistema sanitario regionale".

Mennucci ha poi aggiunto:

"L'impegno della Cisl Fp Abruzzo Molise è stato determinante nel garantire che questo accordo rispettasse i diritti del personale e i principi di equità. Ora abbiamo strumenti concreti per affrontare le sfide quotidiane del settore, con un'attenzione particolare alle esigenze dei pazienti e alla qualità del lavoro degli operatori".

La Cisl Fp Abruzzo Molise evidenzia l'importanza di questo risultato, frutto di un confronto costruttivo con la Regione e le aziende sanitarie. Con questo accordo, poniamo le basi per un sistema sanitario più efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini, valorizzando al contempo il contributo fondamentale del personale sanitario regionale.