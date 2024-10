Spese per il G7, Di Marco (Pd) scrive a Tajani: "Soldi a carico della comunità?"

Non si placano le polemiche sulle spese per il G7, e ora il consigliere regionale del Pd Antonio Di Marco ha deciso di scrivere addirittura al vice premier Antonio Tajani. Ecco le sue parole:

“Va fatta chiarezza se i contributi di Regione e Comune per l’evento sono a carico della comunità. L’Abruzzo e Pescara hanno priorità urgenti, non possono competere con le capacità economiche della Presidenza del Consiglio. “Se non fosse chiaro, saranno a carico del Governo tutte le spese organizzative, da quelle per gli hotel alle cene fino agli incontri delle delegazioni, come accade per tutti gli altri appuntamenti del G7 in Italia”, così parlava il 10 ottobre scorso Vincenzo D’Incecco, capogruppo della Lega in Regione. Ma ieri la sua maggioranza in Consiglio regionale ha votato un emendamento che stanzia 500.000 euro proprio per il G7”.