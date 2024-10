Modifica norma affidamento minori, D'Incecco: "Più fondi per Comuni grazie a governo"

“Una buona notizia per i Comuni grazie alla norma, fortemente voluta dalla Lega e inserita nella legge di bilancio 2025 dal consiglio dei ministri, che cambia l’affidamento dei minori da parte dei tribunali per i minorenni. Con questa misura, se confermata nell'iter di approvazione della legge, le spese di mantenimento dei ragazzi, affidati alla tutela dei sindaci, non saranno più a carico dei Comuni, come succede attualmente, ma dello Stato. E ciò significa che le nostre amministrazioni avranno più risorse da destinare alle iniziative e ai servizi per le esigenze delle comunità locali. Una vittoria importantissima per la Lega, che da anni si batte per una maggiore equità nella gestione dei minori, e per tutti i cittadini”.

A sottolinearlo, in una nota, è il capogruppo della Lega in Regione Abruzzo Vincenzo D'Incecco (foto). “Ancora una volta la Lega mette al primo posto i bisogni dei territori che, grazie a questa norma, avranno maggiori fondi. Rappresenta inoltre una boccata d'ossigeno per gli enti più piccoli”, aggiunge l'esponente del Carroccio.