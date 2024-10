G7, Pignoli: "Da lunedÃ¬ 21 ottobre apre il Centro Operativo Comunale"

Il Coc, Centro Operativo Comunale, aprirà da lunedì 21 ottobre in occasione del G7 che si terrà a Pescara. Questi gli orari: Lun 21/10 ore 14-1. Mar 22/10 ore 7-1. Mer 23/10 ore 7-1. Gio 24/10 ore 7-1. Ven 25/10 ore 7-14. Numero unico: 085/4283400.

"Con l'apertura del Coc - spiega l'assessore comunale alla Protezione Civile - la cittadinanza potrà chiedere informazioni riguardo l'ordinanza comunale che ha instituito delle zone rosse o zone di massima sicurezza dove sarà inibita la circolazione e la sosta delle auto. I cittadini attraverso il Coc potranno chiedere delucidazioni sulla viabilità alternativa per lo spostamento in città, sul conferimento dei rifiuti e sullo svolgimento delle lezioni scolastiche, ricordando che tutte le scuole di ogni ordine e grado cittadine resteranno regolarmente aperte per lo svolgimento delle lezioni. Saranno giorni di grande importanza e visibilità per la nostra città con la presenza di tante delegazioni straniere e per questo con l'apertura straordinaria del Coc da lunedì 21 ottobre a venerdì 25 ottobre abbiamo voluto mettere a disposizione dei cittadini pescaresi questo fondamentale servizio in modo da ridurre al minimo eventuali disagi per la viabilità e la circolazione in città. Sarà disponibile anche il numero di telefono Wap per i sordi ovviamente solo per chiamate WhatsApp video al numero 349-8180562, grazie al servizio attivato come protezione civile in queste ore".