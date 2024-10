Comuni, stanziate nuove risorse dalla Regione per la viabilitÃ 

La Giunta Regionale ha deliberato lo stanziamento di ulteriori risorse per la viabilità dei comuni. E' quanto ha reso noto l’assessore alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis.



"Con la programmazione di cui alla legge 145/2018 sono stati assegnati contributi per un importo complessivo di 3.934.200 euro, da destinare principalmente alla messa in sicurezza della viabilità comunale. Il presidente Marsilio e la Giunta Regionale sono vicini alle realtà locali - ha sottolineato D’Annuntiis - consci delle difficoltà a cui vanno incontro per la mancanza di risorse da destinare alla messa in sicurezza del territorio".