G7, il racconto della giornata conclusiva [FOTO]

Si è dunque concluso ieri il G7 Sviluppo organizzato dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione. Il ministro Antonio Tajani ha sottolineato l'importanza di questo evento, che si è concentrato su alcuni obiettivi fondamentali come la pace in Medio Oriente e gli aiuti alla popolazione civile. Una grande prova per Pescara, promossa in pieno da Tajani: il vice premier si è infatti complimentato con la città, con l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine per l'impegno di questi giorni.

La giornata di ieri è iniziata all’Aurum con la consegna di un omaggio, da parte del sindaco, alle delegazioni internazionali. Nel pomeriggio è stata scoperta una targa davanti all’olivo piantato in Piazza Italia come simbolo della pace, in ricordo del G7. Nell’aula consiliare del Comune, alla presenza dei sindaci della provincia, del presidente Anci Roberto Pella e del ministro Tajani, è stato firmato un protocollo d’intesa sul progetto che riguarda il “Turismo delle radici”. Soddisfatto e raggiante il primo cittadino Masci per la visibilità internazionale che Pescara ha avuto.