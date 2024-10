Proposta destinazione beni sequestrati alla criminalità organizzata ad alloggi per studenti

L'assessore con delega all'Università della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, esprime il proprio sostegno all'iniziativa del Ministro all'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, che propone di semplificare le procedure per destinare i beni sequestrati alla criminalità organizzata alla creazione di alloggi per studenti universitari.

"Questa proposta del Ministro Bernini evidenzia l'attenzione del Governo di centro-destra verso le necessità di studentesse e studenti", ha dichiarato Santangelo. "La semplificazione burocratica delle pratiche statali è fondamentale per raggiungere l'obiettivo di 60 mila posti letto, come previsto dal PNRR. Se la norma in fase di elaborazione dal Ministero dovesse andare a buon fine, ci auguriamo che possa portare a un miglioramento significativo dell'offerta di alloggi per studenti anche nella nostra Regione".