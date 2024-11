Regione Abruzzo: oltre 1,8 milioni per azioni fondi "Dopo di noi"

La giunta regionale d'Abruzzo ha approvato il programma attuativo regionale degli interventi da realizzare con le risorse del Fondo "Dopo di Noi 2021" in cui sono declinate le specificità degli interventi, una quantificazione indicativa delle quote di risorse da destinare alle aree di intervento individuate. Le risorse, pari a 1.818.790 euro, sono ripartite tra i 24 Ambiti Distrettuali Sociali sulla base della quota di popolazione residente nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i più recenti dati Istat sulla popolazione.

Su proposta del presidente, Marco Marsilio, al fine di favorire l'adeguamento della pianificazione generale vigente alle previsioni della nuova legge regionale urbanistica, l'esecutivo ha fissato i criteri per la concessione di contributi ai Comuni per la redazione dei piani urbanistici e ha disposto l'emanazione dell'apposito avviso pubblico per la concessione degli stessi.

Deliberato lo schema di accordo tra Regione Abruzzo e Ministero della Cultura per dare attuazione all'intervento di catalogazione di parchi e giardini storici, finanziato con 45mila euro nell'ambito del Pnrr. La giunta prevede altresì la realizzazione di una specifica attività di conoscenza e digitalizzazione di parchi e giardini storici afferenti al progetto summenzionato con l'obiettivo di rafforzare le capacità e le competenze regionali nella valorizzazione di tali beni.

Via libera della giunta all'emanazione di un apposito avviso pubblico per la somma totale di 971.080 euro in attuazione dell'accordo di programma 2022-2024, tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Abruzzo a sostegno dello svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore.

Su iniziativa dell'assessore ai Trasporti e alla Difesa del suolo, Umberto D'Annuntiis, allo scopo di dotarsi di uno strumento tecnico fondamentale per la tutela e difesa del suolo, deliberato lo schema di convenzione tra la Regione Abruzzo, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) e l'Università degli Studi "D'Annunzio" di Chieti-Pescara per la realizzazione del Foglio Geologico della Carta Geologica d'Italia, finanziata dall'Ispra per complessivi 415.600 euro.

Approvato il progetto di legge regionale inerente disposizioni in materia di spese di istruttoria per i procedimenti amministrativi relativi alla gestione del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale e interregionale di competenza della Regione Abruzzo.