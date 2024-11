Sociale: finanziati tutti i progetti di Abruzzo Giovani 2023

Sono 24, uno per ogni ambito sociale, i progetti finanziati grazie al bando Abruzzo Giovani 2023, finanziato al Fondo nazionale delle politiche giovanili della presidenza del Consiglio dei ministri. La graduatoria dei progetti è stata pubblicata sul sito dell’Osservatorio sociale della Regione Abruzzo.

“Il via libera ai finanziamenti dei progetti per ognuno dei 24 ambiti sociali – ha commentato l’assessore alle Politiche sociali Roberto Santangelo – conferma la validità della proposta progettuale arrivata dai territori, ma soprattutto permette agli ambiti stessi di organizzare nei comuni abruzzesi progetti a favore dei giovani senza esclusione di alcun territorio. Le finalità del bando Abruzzo Giovani, infatti, guardano con attenzione alle tematiche dell’educazione, della formazione, del lavoro e dell’inclusione sociale, anche attraverso il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo dell’animazione socioeducativa. In questo senso, la strategia politica e amministrativa che intende perseguire la Regione, in linea del resto con quanto fissato con la presidenza del Consiglio dei ministri, mira a rendere protagonisti i giovani stessi che in questo modo vanno a gestire sui territori progetti di aggregazione sociale e culturale in grado di creare coesione per ridurre al minimo pericolosi fenomeni di dispersione sociale”.

In totale l’avviso Abruzzo Giovani 2023 stanzia risorse per oltre 500 mila euro e ora sarà compito degli ambiti sociali avviare la progettualità proposta e finanziata. “Le risorse – conclude l’assessore Santangelo – saranno immediatamente a disposizione dei 24 ambiti sociali, a conferma che uno degli obiettivi dell’avviso, quello cioè di dare possibilità a tutti i territori regionali di organizzare iniziative di aggregazione giovanile, è stato raggiunto”.