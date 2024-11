Barba (Radici in Comune) sul Parco nord: "Il Comune si fa trovare impreparato"

“Un appuntamento importante al quale l’amministrazione si presenta impreparata: la delibera sul Parco Nord. Solo martedì i documenti sono stati dati ai consiglieri, e fin da subito è apparsa la carenza documentale. Per tale carenza il consiglio comunale di oggi, 4 novembre, non può discutere la delibera, l’atto è incompleto”. È quanto denuncia la consigliera comunale Simona Barba (Radici in Comune).

“Per usufruire del finanziamento l’amministrazione è già in ritardo, e i ritardi continuano ad accavallarsi, il rischio di non arrivare in fondo sta diventando ogni giorno di più una realtà”, aggiunge. “Non c’è nemmeno la possibilità di osservazioni e miglioramento progettuale, partecipazioni, perché la scure del tempo incombe. Allora, visto che esistono delle criticità sullo skate park, intervento maggiormente impattante dal punto di vista ambientale e dei costi, con errori che dovranno essere emendati dalla stessa maggioranza, perché allora non stralciare tale intervento?”, si chiede Barba.

“Eliminare dal progetto lo skate park semplificherebbe esecutivo e appalto, darebbe il fiato a tutto questo procedimento in ritardo, potrebbe significare riuscire a presentarsi all’appuntamento del 31 dicembre per non perdere i finanziamenti e quindi non vanificare la possibilità di acquisire la proprietà di un'area tanto importante. Sotto immagine di riferimento dalla Relazione generale per lo Skate Park di 1600 mq, tra i piu grandi d'Europa, sarà uguale a quello di Ostia... Relazione che abbiamo ricevuto solo oggi, nella quale si legge tra le varie cose l'intervento garantirà superfici permeabili per almeno il 70%... su un parco di 4 ettari significa che 1 ettaro non è piu permeabile”, conclude Barba.