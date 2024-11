Regione Abruzzo: un milione per contributi a Caregiver familiare

Il genitore familiare che assiste il minore affetto da malattie rare e in condizione di disabilità potrà contare su un contributo economico in grado di valorizzare il lavoro di assistenza. È quanto prevede il nuovo avviso sul Caregiver famigliare anticipato dall'assessore alle Politiche sociali della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, a margine della conferenza stampa di presentazione del progetto Oasi e pubblicato sul sito internet della Regione. Promosso dall'assessorato alle Politiche sociali, l'avviso può contare su una dotazione finanziaria di circa 1 milione di euro.

"Dotazione record - precisa Santangelo - grazie a un incremento finanziario rispetto all'anno scorso di circa il 33%. La nuova e corposa posta finanziaria ci permetterà di venire incontro e soddisfare le richieste delle famiglie abruzzesi in numero maggiore rispetto al passato. Il nostro obiettivo è attivare il contributo per 95 famiglie che quotidianamente danno sostegno e assistenza a un minore affetto da malattia rara; nei precedenti avvisi il numero dei beneficiari è arrivato a 75 famiglie".

Secondo quanto stabilisce la legge regionale, il contributo fissato per ogni famiglia, che ha i requisiti richiesti nell'avviso, ammonta a 10mila euro, che verrà erogato in due soluzioni: il 70% dell'importo a conclusione delle procedure di ammissione, il restante 30% a seguito di relazione semestrale da parte del Servizio Sociale competente per territorio di residenza, che confermi il mantenimento dei requisiti previsti per l'ammissione al beneficio.

La fruizione del contributo oggetto dell'avviso è compatibile con altri benefici e/o servizi fruiti, tranne che con la fruizione dell'Assegno disabilità gravissima erogato con le risorse del Fondo Nazionale Non Autosufficienza. Le domande possono essere presentate dal genitore convivente, inoccupato o disoccupato, dall'11 al 30 novembre. Per la prima volta le istanze vanno presentate sullo sportello telematico della Regione Abruzzo all'indirizzo sportello.regione.abruzzo.it.