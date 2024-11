Sinistra Italiana a sostegno della manifestazione "Sos Sanità Abruzzo"

Per il diritto alla salute e la difesa del servizio sanitario nazionale pubblico, Sinistra Italiana si esprime a sostegno della manifestazione “SOS Sanità Abruzzo”, organizzata e promossa da Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil che chiamano i cittadini a raccolta in piazza, sabato 9 novembre a Pescara.

“Invitiamo tutte le cittadine e tutti i cittadini a partecipare alla manifestazione regionale indetta dai Sindacati dei pensionati delle tre sigle sindacali, Cgil, Cisl e Uil – dice Enrico Di Ciano (foto), segretario del Circolo di Pescara di Sinistra Italiana – sul diritto alla salute che ci riguarda tutti personalmente. Vogliamo dare un segnale forte di dissenso e di disapprovazione nei confronti di chi amministra la nostra Sanità in Abruzzo, che si colloca ancora molto indietro rispetto alle promesse elettorali di potenziamento e snellimento del servizio sanitario, inclusivo e pubblico delineato dalla Costituzione. Non è più tollerabile, specie in momenti di crisi, che famiglie intere siano costrette necessariamente a ricorrere alla sanità privata. Continuiamo a difendere l'articolo 32 della Costituzione Italiana sul diritto alla salute prima che sia troppo tardi, e scendiamo in piazza tutti e tutte a sostenere la manifestazione”.

L’appuntamento è sabato 9 novembre, dalle ore 9.30 in piazza Ovidio, con partenza del corteo alle ore 10 e arrivo in piazza Unione alle ore 12.