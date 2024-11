De Martinis fa chiarezza: "Non ce l'ho con i giornalisti"

Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, facendo seguito alle recenti polemiche sorte in merito ad alcune espressioni utilizzate durante l'ultimo consiglio comunale, desidera chiarire la propria posizione:

“Ritengo di aver utilizzato termini impropri nei confronti dei giornalisti, tacciando loro di scrivere “stupidi” articoli. E’ chiaro che il messaggio finale e le intenzioni delle mie parole sono stati evidentemente fraintesi. Probabilmente, considerato anche il contesto, avrei dovuto usare un termine meno forte e giudicante, ma l’eloquio è scaturito dalla volontà di fare chiarezza su quanto scritto dalla stampa nei giorni precedenti e quindi dalla volontà di assoluta chiarezza, passando per una ricostruzione basata sulla verità di fatti e contenuti. Il mio intervento, dai toni un po' accesi, voleva solo richiamare l’attenzione su uno stato di cose che mi trovo a vivere e richiedere ormai ciclicamente”.

De Martinis dice di auspicare “da sempre” un’informazione “più oggettiva, utile e consona alla realtà di fatti, che dia contezza delle reali dinamiche e della reale complessità dell’attività politica e amministrativa del nostro comune. Credo di aver espresso e me ne dispiaccio, forse nella maniera meno giusta, un desiderio legittimo che rincorro da tempo, legato semplicemente al mio modo di vedere e intendere l’informazione. Ritengo infatti che il costante lavoro svolto dai giornalisti, sia un prezioso veicolo non solo per informare l’opinione pubblica ma anche per assicurare un anello di congiunzione importante con i cittadini, da impiegare appunto, nel modo più corretto e costruttivo possibile”. E conclude: