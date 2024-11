Torna in Abruzzo l'ex parlamentare Alessandro Di Battista, gazebo informativi dell'associazione Schierarsi

Torna in piazza l’associazione Schierarsi. Dopo l’ampia mobilitazione referendaria per il riconoscimento dello Stato di Palestina l’associazione, presente con cinque diverse piazze (i gruppi locali di Schierarsi) nelle province di Pescara e Chieti, sta organizzando dei gazebo informativi in vari comuni in alcune domeniche.

La prima tappa è stata Lanciano domenica scorsa, dalle 16 alle 20 Schierarsi ha distribuito oltre duecento volantini informativi e raccolto segnalazioni e hanno avuto occasione di confronto con tanti cittadini.

Il 2024 terminerà con un evento importantissimo ad Ortona che vedrà la presenza dell’ex parlamentare Alessandro Di Battista, fondatore di Schierarsi. È possibile iscriversi all’assemblea del 21 dicembre con Di Battista da questo link: https://linktr.ee/s_village.

Associazione Culturale Schierarsi – Piazze Area Vestina – Guardiagrele – Pescara – Val Pescara – Vasto