Violenza di genere, D'Amico: "Battaglia che va combattuta ogni giorno"

“Quella del contrasto alla violenza di genere è una battaglia di diritti, di vita, di giustizia, di legalità che va combattuta ogni giorno. Nelle istituzioni attraverso leggi mirate ed efficaci, volte a garantire alle donne i diritti che le rendano davvero libere dalle catene di violenza, che troppo spesso si trovano proprio nel contesto famiglia”.

Così il consigliere regionale di opposizione Luciano D'Amico, per il quale bisogna sensibilizzare al problema anche “a scuola attraverso l'educazione affettiva, che aiuti le nuove generazioni a crescere rispettando se stessi e il mondo che li circonda. Ovunque, non lasciando sole le donne che denunciano una violenza. E aiutando, chi non riesce ancora a farlo, a sentirsi protetta da una rete sociale attiva e presente. L'Abruzzo che vogliamo è ogni giorno contro la violenza”, conclude.