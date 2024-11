Filovia, Costantini: "Si spendono soldi e solo dopo si verifica se sono stati spesi bene"

"Prima si fanno gli interventi e si spendono soldi e poi si verifica se sono stati spesi bene o se sono stati sprecati. Questo è il senso di quanto appreso nella sesta commissione Nuova Pescara nell’audizione dei dirigenti della Tua". Lo afferma il consigliere comunale Carlo Costantini.



"Il tracciato della Filovia sarà da Montesilvano alla stazione centrale di Pescara. I dirigenti Tua - evidenzia il consigliere - hanno precisato che si tratta di una prima applicazione. Ma nella realtà hanno certificato lo spreco di oltre due milioni di euro per viale Marconi, sulla quale il filobus non transiterà più".



"La logica - prosegue - è quella di far sì che i cittadini passino dall'uso dell'automobile all'utilizzo del mezzo pubblico e per questo la frequenza dei passaggi sarà di dieci minuti. Non è stato spiegato, però, dove a Montesilvano queste migliaia di utenti lasceranno l’auto, considerato che nella città non esistono parcheggi di dimensioni adeguate e che a Pescara quello dell’area di risulta è già pieno alle 9.30 del mattino".



"Tua di fatto ha terminato il suo lavoro ed ora dipende solo da chi dovrà rilasciare le autorizzazioni. Ma non è stato spiegato chi pagherà, oltre ai soldi spesi inutilmente per viale Marconi, quelli che potrebbero risultare spesi inutilmente, qualora le autorizzazioni rimettessero in discussione il progetto", conclude Carlo Costantini.