Il consiglio provinciale mette fine al rischio dei doppi turni all'istituto Volta

Il consiglio provinciale, guidato dal presidente Ottavio De Martinis, ha approvato la delibera di variazione di bilancio di previsione 2024-2026 che prevede, grazie al contributo regionale, di provvedere alla locazione dell’Istituto Volta. Nelle scorse settimane l’ufficio tecnico, guidato dall’ingegnere Marco Scorrano, aveva individuato tramite un avviso pubblico l’offerta economica più conveniente, affidando all’Istituto Nostra Signora l’ospitalità degli studenti del Volta.

“La delibera approvata all’unanimità – afferma il presidente De Martinis – ci consente di superare il problema del rischio dei doppi turni dell’Istituto Volta. Ringrazio il presidente della giunta regionale Marco Marsilio, il presidente del consiglio Lorenzo Sospiri e l’assessore Roberto Santangelo per il contributo concesso a favore della scuola. Ora auspichiamo che venga finanziata al più presto la realizzazione della settima palazzina, il cui progetto è stato già realizzato dalla Provincia di Pescara, grazie ad un concorso indetto dal Miur, a cui i nostri uffici hanno partecipato in collaborazione con la scuola. Il progetto esecutivo di 200mila euro, finanziato due anni fa, è pronto e permetterebbe la realizzazione di una nuova struttura per risolvere definitivamente la carenza di aule, risparmiando nel tempo anche i costi degli affitti”.