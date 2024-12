Sospiri sulla manovra di bilancio: "Risorse piccole ma importanti"

“Prima di parlare di legge-mancia e di lanciarsi in azzardate, quanto perigliose ipotesi politiche, sarebbe importante che tutti leggessero il documento allegato all’ultima manovra di bilancio per verificare quali sono gli Enti ai quali abbiamo assegnato risorse piccole, ma importanti. Si tratta soprattutto di associazioni onlus che ogni giorno operano nel volontariato, per dare sostegno ai più indigenti, ai diversamente abili, ai disoccupati, gruppi di aiuto che con quelle piccole somme realizzeranno grandi cose a favore degli ‘ultimi’, di quei soggetti che spesso, purtroppo, rischiano di sfuggire ai grandi riflettori, realizzando l’azione tipica del Terzo settore, ovvero coadiuvare nella sussidiarietà la pubblica amministrazione”.

È il commento del presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, intervenendo sull’ultima manovra di bilancio approvata in Consiglio. “Riprendo in mano l’elenco dettagliato dei sostegni erogati – ha detto Sospiri – e a questo punto aspetto di vedere chi tra consiglieri regionali, sindaci, pubblici amministratori, avrà il coraggio di dire che quelle risorse non sono necessarie, se non addirittura dovute. Voglio vedere chi ancora avrà il coraggio o l’azzardo di dire che quelle Associazioni non siano meritevoli dell’attenzione della Regione Abruzzo che, al contrario, dovrà trovare le misure per garantire un sostegno costante a quel volontariato che opera in silenzio, senza clamori, garantendo concretezza”.