Emp, Di Pillo fa partire una richiesta di accesso agli atti

“Questa mattina ho fatto partire una richiesta di accesso agli atti molto corposa, che spero disbrighi la matassa relativa alla situazione semi fallimentare dell’EMP. Venerdì 6 dicembre in due commissioni consiliari(assurdo che non si sia proceduto in una congiunta) si spera riusciremo ad ascoltare dalla viva voce dell’attuale Amministratore Unico Dott. Angelo Valori, il piano di rientro sulla pesante condizione dell’EMP. Sarebbe stato importante ascoltare anche l’ultimo Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’EMP Dott. Meale, così da capire alcuni punti fondamentali degli ultimi anni di gestione dello stesso Ente. Venerdì mattina si spera, finalmente capiremo”.