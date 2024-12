Angelucci saluta la politica: "Vicino alla mia cittÃ  con una nuova associazione"

Roberto Angelucci, quattro volte sindaco di Francavilla al Mare e consigliere d'opposizione del Comune attualmente guidato dal sindaco Luisa Russo, ha salutato la politica oggi in conferenza stampa, dopo aver fatto un bilancio dei suoi anni in campo e dopo aver lanciato idee per il futuro da cittadino ma comunque attivo. Presenti, per salutare il consigliere uscente ed accogliere il nuovo ingresso in Consiglio, lo stesso Primo cittadino e l'Assessore regionale al Turismo, Daniele D'Amario.

Al posto di Angelucci ora entrerà in Consiglio già dal 27 dicembre Pino Candeloro primo dei non eletti, in quota Fratelli d'Italia, ma Angelucci grande protagonista della politica di Francavilla al Mare si mette da parte senza rimpianti, ringraziando tutti coloro che gli hanno sempre dato fiducia e tutti coloro che con lui hanno sempre avuto un confronto sereno.

"Mi dimetto perchè dopo essere stato eletto come consigliere durante le ultime elezioni avevo già deciso di lasciare il posto dopo tre anni come ho fatto già nella precedente elezione quando ho lasciato il posto ad Alessandro Mantini. Ora tocca a Pino Candeloro che mi è stato sempre vicino e penso che per lui possa essere una grande occasione questo ingresso essendo anche giovane, potrà meglio prepararsi a nuove sfide politiche" – spiega Angelucci.

Una richiesta per Candeloro da parte del consigliere uscente è quella di aderire ad ‘Angelucci Sindaco Francavilla Libera’ "per poter essere più libero di agire all'interno del consiglio comunale e fare scelte non legate ai partiti".

"In questi anni ho cercato di non fare l'oppositore ma di essere consigliere responsabile e mettere in evidenza i problemi di Francavilla per poterli risolvere con l'amministrazione: viabilità, prolungamento della variante, viabilità interna, spostamento della ferrovia per arrivare ad un utilizzo più sostenibile dell'attuale tracciato, completamento del Porto che è un progetto mio fortemente osteggiato dal centrosinistra ma che, ripreso, ora va completato; così come accade per il terzo depuratore e tutta la rete della depurazione perché sono fondamentali: sono stato addosso all'Aca in molte occasioni perché ho lasciato nel 2008, 7milioni di euro per la realizzazione di quest'ultima opera ed oggi di fatto non ancora partono i lavori", spiega Angelucci.

"In questi anni - prosegue - in particolare quest'anno, è venuto fuori il problema dell'acqua: bisogna tornare sulla rete idrica di Francavilla, ma principalmente sulla linea che viene dalla Maiella e che deve essere stoppata così come lo era prima sul territorio al confine con Pescara e non deve procedere verso Pescara perchè così con la reinstallazione dell'autoclave nei palazzi più alti sicuramente non si dovrà più procedere alle chiusure giornaliere che creano tanti disagi alla comunità e ai turisti".

Angelucci, pur rinunciando al posto da consigliere, anticipa che vigilerà sul benessere della sua Francavilla attraverso una nuova associazione: "Nello stesso tempo proprio per lasciare un chiaro segnale di come starò attento alle questioni della nostra Città nasce l'associazione Francavilla Libera ossia 'libera di volare alto', perchè in effetti in questi ultimi anni l'amministrazione è stata più presa da problemi di completamento di progetti già iniziati ed ora è il momento di prendere contatto con le numerose associazioni e quindi pensare di fare opere di promozione turistica importante. Per esempio con il completamento di una via verde che ho fortemente voluto negli anni e che per fortuna si sta realizzando su tutta la costa abruzzese si darà una svolta definitiva ad un tipo di turismo slow e legato all'ambiente da cui Francavilla potrà trarne benefici".

L'intenzione di Roberto Angelucci è quella di essere comunque presente con questa associazione: "Personalmente continuerò le mie attività sociali con For Life, con la scuola in Africa e a dare una mano a chi ne ha bisogno sul territorio come abbiamo sempre fatto io e chi con me è interessato; rimarrò legato allo sport e alle tradizioni di Francavilla".

"Non mi sento consigliere di opposizione - spiega Candeloro - ma consigliere di minoranza: non dobbiamo opporci a nessuno ma lavorare tutti per lo stesso fine e sono tante le proposte che abbiamo per Francavilla".

"Ringrazio chi mi ha sempre sostenuto e spero si possa continuare con serietà questo cammino e si possano risolvere le problematiche che si sono evidenziate negli ultimi anni: bisogna solo implementare il buon vivere di Francavilla", così saluta il consigliere uscente.

"Per Francavilla possiamo fare molto di più - conclude D'Amario - Roberto ha amato ed ama la sua città, per questo motivo gli faccio i migliori auguri per questo nuovo percorso: non farà politica attiva ma continuerà sicuramente a lavorare per il bene e la valorizzazione del suo territorio".