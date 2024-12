Animali al circo, Marini presenta mozione al Comune di Penne

“Animali al circo? No, grazie”. È questa la mozione che la consigliera comunale Sonia Marini ha presentato al Comune di Penne e che verrà discussa nell'assise civica di domani, 23 dicembre. “È ormai consapevolezza di tutti che la vita degli animali al circo è incompatibile con le loro caratteristiche etologiche”, spiega Marini. “La detenzione, le tecniche di addestramento e l’esibizione ai fini di spettacolo il più delle volte comportano dolore, sofferenze e maltrattamento degli animali. Già l’80% degli italiani si dichiara contrario ad andare a vedere un circo con animali. Quasi 4 italiani su 5 sono favorevoli a destinare i fondi pubblici, attualmente devoluti ai circhi con animali, solamente ai circhi che si riconvertiranno, proponendo spettacoli con giocolieri, trapezisti e altri numeri, senza l'uso di animali, allineando l’Italia a quanto realizzato già da altri 50 paesi in tutto il mondo, con l’adozione di provvedimenti per vietare l’uso degli animali nei circhi”.

Per Marini, “nessun animale deve essere sfruttato per il piacere dell'uomo. Inoltre lo spettacolo che utilizza animali risulta essere diseducativo per le nuove generazioni mentre gli spettacoli dovrebbero avere un ruolo educativo, offrendo intrattenimento e istruzione, senza danneggiare il mondo animale”. Pertanto “anche la città di Penne ha il dovere di promuovere il rispetto alla protezione degli animali, nonché un sistema educativo improntato alla corretta convivenza tra uomini e animale. Proprio per questo ho ritenuto necessario chiedere al sindaco e alla giunta di Penne di attivarsi presso il governo italiano affinché tali barbarie vengano superate e di limitare/contrastare sul territorio comunale l’arrivo dei circhi con animali”, conclude Marini.