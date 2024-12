Alpinisti morti, Sigismondi (FdI): “Profonda tristezza per la loro scomparsa”

"È con profonda tristezza che apprendo della scomparsa di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i due alpinisti dispersi nei giorni scorsi sul Gran Sasso. Il grande impegno e gli sforzi straordinari dei soccorritori, che hanno operato in condizioni meteorologiche avverse e affrontato rischi significativi, purtroppo non sono bastati a salvargli la vita. A tutti gli operatori impegnati nelle operazioni di ricerca va il mio sentito ringraziamento per la dedizione e il coraggio dimostrati. In questo momento di grande dolore, esprimo le mie più sincere condoglianze alle famiglie di Cristian e Luca".

E' quanto afferma in una nota il senatore abruzzese di Fratelli d'Italia, Etelwardo Sigismondi (foto).