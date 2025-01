Pastore: “Corretto l’iter dei lavori in corso Umberto e piazza Sacro Cuore”

“Un bel tacer non fu mai scritto, ma il tridente d’attacco Pettinari-Artese-Di Pillo non può perdere il consueto appuntamento del sabato mattina, altrimenti la visibilità del gruppo ne risentirebbe pesantemente, e questo lo comprendiamo. Ma non si possono lanciare allarmi infondati, e quindi rigiriamo ai tre consiglieri le accuse di approssimazione e pressappochismo, e cerchiamo di spiegare in parole semplici come stanno le cose, anche se il gruppo ha ricevuto una risposta dal Rup, dopo la richiesta di accesso agli atti”. A parlare è Massimo Pastore, consigliere con delega ai Lavori pubblici, dopo la conferenza stampa di stamani in Comune.

“Innanzitutto - prosegue Pastore - va precisato che per le fontane indicate dai consiglieri di minoranza, non è previsto il collaudo statico perché quella tipologia di intervento non è interessata da questo tipo di collaudo, né tanto meno dal deposito Ainop (l'Archivio Informatico delle Opere Pubbliche). Si parla, quindi, di collaudo tecnico-amministrativo da redigere entro sei mesi dalla fine dei lavori. E, sempre in relazione alle fontane, l'acquisizione dei certificati di conformità degli impianti, il termine è sempre quello del collaudo tecnico-amministrativo”.

Un concetto “già chiarito ai consiglieri dal Rup che ha anche precisato, nella risposta di richiesta di accesso agli atti, che per quanto riguarda la fruizione delle aree, sono state rispettate le previsioni del Dpr 207 del 2010 (decreto di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti, per la parte non abrogata, ancora in vigore), in pendenza del collaudo tecnico-amministrativo. Insomma, è tutto in regola. Corso e piazza potevano essere regolarmente aperti al pubblico, senza esporre i cittadini ad alcun rischio. Purtroppo i non addetti ai lavori non conoscono la materia, non hanno elementi per una giusta valutazione, e rischiano di dire castronerie quando non ci si informa a dovere. Nel caso, poi, della conferenza stampa di stamani, non sarà la prima né l'ultima per gridare “Al lupo al lupo”, ma conosciamo il modus operandi di alcuni, sappiamo che c'è chi punta a creare confusione, sparando sentenze senza però conoscere le procedure”, conclude Pastore.