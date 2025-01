Articolo Uno Abruzzo aderisce al Partito Democratico: "Alternativa forte a Marsilio e Meloni"

Nel corso di una conferenza organizzata a Pescara, il gruppo di Articolo Uno Abruzzo ha comunicato il completamento del proprio percorso di adesione al Partito Democratico.

L’incontro con i giornalisti è stato aperto dal segretario regionale del Pd Daniele Marinelli: “Il Partito Democratico diventa una comunità ancora più grande, più accogliente, capace, pur partendo da prospettive, sensibilità e culture diverse, di costruire e raccontare una linea politica molto chiara, per il Paese e per l'Abruzzo. Si conclude infatti un percorso con le compagne e i compagni di Articolo Uno, percorso iniziato due anni fa e oggi perfezionato con ulteriori ingressi. Sono molto felice di questo, e dico loro grazie perché rendono il Pd ancora più in grado di rappresentare il perno di un’alternativa molto forte alle destre, un’alternativa di cui c’è bisogno nel Paese e in questa regione.

Il fatto che entrino nel partito persone che da sempre sono portatrici di una sensibilità molto alta nei confronti del sociale e della lotta alle disuguaglianze ci aiuta nella nostra battaglia contro un governo regionale di destra che non guarda alle difficoltà che ci sono in Abruzzo, a partire da quelle legate alla sanità pubblica, ai diritti, all’occupazione, e che distingue buoni e cattivi sulla base delle loro appartenenze politiche. Il fatto nuovo che oggi certifichiamo è ulteriore benzina che viene immessa nel motore del PD per lottare contro il governo Marsilio”.

A seguire l’intervento di Tommaso Di Febo, già segretario regionale di Articolo Uno: “Quello che celebriamo oggi è l’ultimo passaggio di un percorso di maturazione politica che era iniziata con la fase congressuale del 2022, quando Articolo Uno ha deciso il proprio scioglimento per costruire insieme al Pd una forza politica più larga, plurale, che abbia la capacità di essere fulcro non solo dell’opposizione ma soprattutto della costruzione di un’alternativa politica vera al centrodestra guidato da Giorgia Meloni a Roma e da Marco Marsilio in Abruzzo. Portiamo in dote i temi che ci sono più cari, primo fra tutti il lavoro, e soprattutto la lotta contro gli infortuni che si verificano nel mondo del lavoro, una piaga che colpisce quotidianamente; c’è la necessità che su queste tematiche - lavoro, sicurezza, formazione - ci sia maggiore attenzione. Portiamo anche i temi legati al sociale, alla salvaguardia dell’ambiente e alla partecipazione democratica, perché abbiamo interesse affinché si ricreino le condizioni di una maggior partecipazione dei cittadini, in maniera tale da sconfiggere l’astensionismo e porre le basi per un ritorno verso l’elettorato attivo: è necessario che tutte le scelte che andiamo a fare siano caratterizzate dalla condivisione più ampia possibile”.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche alcuni aderenti ad Articolo Uno - ora confluiti nel Pd - tra i quali l’assessore al Comune di Vasto Paola Cianci, il consigliere comunale di Vasto Francesco Del Viscio, Mariagiovanna Iovito di Lanciano, l’ex coordinatore provinciale di Pescara Massimo Berardinelli, il vicesindaco di Loreto Aprutino Federico Acconciamessa e William Giordano de L’Aquila