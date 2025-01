Volo Pescara-Kaunas, grazie dal Console onorario della Repubblica di Lituania

“Accolgo con entusiasmo la notizia che dall’aeroporto d’Abruzzo, tramite il vettore Ryanair, si potrà raggiungere velocemente la Lituania. Il volo Pescara-Kaunas, presto operativo, consentirà di raggiungere la seconda città del Paese baltico per numero di abitanti dopo la capitale Vilnius, in circa tre ore e mezza. Un grande vantaggio per la comunità lituana in Abruzzo e come Console onorario mi prodigherò per diffondere la notizia. Kaunas è una città di oltre 380mila abitanti e dista poco più di cento chilometri dalla capitale. È il principale centro industriale lituano e ospita uno dei più importanti atenei tecnici per numero di studenti di tutte le tre repubbliche baltiche”.

Così in una nota il Console onorario della Repubblica di Lituania, Maurizio Cocciolito. “Il collegamento diretto con Pescara e con l’Abruzzo intero”, aggiunge, “permetterà non solo un più agevole viaggio ai lituani che vivono e lavorano nella nostra regione ma certamente avvierà scambi più stretti e proficui anche per le aziende dei rispettivi territori. Ringrazio, dunque, l’aeroporto d’Abruzzo per tramite del presidente della Saga (Società abruzzese gestione aeroporto), Giorgio Fraccastoro, la Ryanair con il suo Chief commercial officer, Jason McGuinness, e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, per la scelta della nuova destinazione”.