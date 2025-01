Masci assegna alcune deleghe al consigliere comunale Marcello Antonelli

Il sindaco Carlo Masci ha attribuito oggi, con apposito decreto, alcune deleghe al consigliere comunale di maggioranza, Marcello Antonelli, eletto nella lista di Forza Italia. Queste le deleghe: Supporto alle attività inerenti i processi di pianificazione territoriale complessa, strumenti attuativi in variante o progetti contenenti deroghe urbanistiche, procedure relative al recepimento della L.R. 49/2012 e ss.mm.ii, nonché attività di competenza comunale collegate alla L.R. 58/2023.

“Ho conferito queste deleghe – commenta Masci – perché oltre ad essere un consigliere di lungo corso, con grande esperienza, ha anche una competenza specifica su queste materie. Sono certo che farà un ottimo lavoro in ausilio al sindaco, alla giunta e a tutto il consiglio comunale. La sua posizione sarà di raccordo, e consentirà certamente di sviluppare il tema dell'urbanistica in città in un'ottica di miglioramento della qualità del tessuto edilizio, di consumo zero del suolo, di rafforzamento delle politiche di transizione ambientale ed energetica già portare convintamente avanti dalla precedente amministrazione da noi guidata.

“Ringrazio il sindaco per questo incarico e soprattutto per la fiducia – dichiara Antonelli – Il conferimento arriva in un momento molto delicato e comunque il mio ringraziamento arriva dal profondo del cuore, perché sono veramente grato al sindaco per questa nomina essendo un segno tangibile della sua fiducia che ripagherò, come sempre ho fatto”.