Approvato il bilancio di previsione 2025-2027, Movimento 5 Stelle vota contro

È andato in scena questa mattina l’ultimo atto della lunga maratona, durata un mese, per l’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 del Comune di Pescara. Contrario il voto delle forze di opposizione, con il MoVimento 5 Stelle che ha espresso forti critiche su un documento “che manca di visione e lascia irrisolte le principali urgenze della città, con temi fondamentali come l’emergenza idrica, la crisi del commercio, l’inclusione sociale con l’abbattimento delle barriere architettoniche e la tutela del mondo animale esclusi dalla programmazione triennale del centrodestra”.

Questo il commento del capogruppo M5S Paolo Sola, che aggiunge: “L’unico elemento di parziale soddisfazione rimane l’essere riusciti, come coalizione di centrosinistra, ad inserire tutta una serie di interventi di programmazione e finanziamenti su scuola, sociale, ambiente, cultura e, appunto, tutela del mondo animale. L’approvazione del servizio ‘veterinario sociale’, fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle, infatti introduce finalmente un supporto concreto per chi ha o vorrebbe adottare un animale ma si trova in difficoltà economiche. Uno strumento già sperimentato con successo in molte altre città italiane - prosegue Sola - che consentirà ai cittadini pescaresi di accedere a cure veterinarie agevolate grazie alla collaborazione con cliniche e ambulatori locali. Un passo avanti per il mondo animalista, abbandonato per anni dall’amministrazione Masci che finora ha scaricato sulle spalle dei volontari e delle associazioni l’intero peso della tutela degli animali, ulteriormente aggravato dalla chiusura del canile di via Raiale di un anno fa”.

Ma non finisce qui: “L’altro risultato che possiamo rivendicare - prosegue il consigliere pentastellato - riguarda l’inserimento, per la prima volta, dello strumento del bilancio partecipativo, un’importante conquista del MoVimento 5 Stelle che arriva dopo le battaglie nella scorsa consiliatura, quando fu approvato il regolamento che ora consentirà ai cittadini di proporre direttamente progetti e iniziative, con l’obbligo per l’amministrazione di finanziarli e realizzarli. Un traguardo che rafforza la democrazia diretta e la partecipazione attiva, proseguendo il percorso già avviato con l’introduzione del Question Time del cittadino, sempre su iniziativa del MoVimento. Questi aspetti comunque – conclude Paolo Sola – non bastano a compensare le gravi mancanze di un bilancio che non offre soluzioni alle emergenze di una città sempre più invisibile agli occhi della Giunta Masci, lontana anni luce dai bisogni reali della nostra comunità”.