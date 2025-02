D'incecco: “Bonus Zes al via anche in Abruzzo, risposta importante del governo per rilancio Mezzogiorno”

“Al via anche in Abruzzo il bonus Zes, l'incentivo destinato alle aziende del Mezzogiorno che assumono a tempo indeterminato lavoratori over 35 disoccupati di lungo periodo. Attraverso questa misura, prevista nel decreto Coesione, si danno le risposte che servono ai lavoratori e agli imprenditori. Parliamo di quasi 600 milioni di euro stanziati fino al 2027 e, quindi, risorse importantissime che entreranno direttamente nel tessuto produttivo, creando un circuito virtuoso che dara’ ulteriore spinta alla crescita della nostra regione e di tutto il Sud. Da parte del governo una misura concreta per rilanciare il Meridione”.

Così il coordinatore regionale della Lega Abruzzo, Vincenzo D'Incecco (foto), che ringrazia per “l’impegno” il Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali e vice segretario federale della Lega, Claudio Durigon. D’Incecco ricorda che possono accedere all'agevolazione i datori di lavoro privati con un organico fino a 10 dipendenti che, tra il primo settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale da impiegare in una delle otto regioni Zes e, dunque, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.