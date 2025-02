Sospiri e l'Ambasciatore d’Italia in Spagna per una visita istituzionale

“Sarà l’Abruzzo con la Presidenza del Consiglio regionale la protagonista di un anno di celebrazioni e iniziative culturali, museali, musicali, promosse dall’Ambasciata d’Italia in Spagna con l’associazione Casa Abruzzo. A partire dal 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, partirà una lunga serie di eventi che porteranno la nostra terra direttamente a Madrid con Cascella, d’Annunzio e tutti i più grandi protagonisti della nostra terra, un’operazione di marketing territoriale che cade proprio nel momento in cui Pescara e l’Abruzzo hanno potenziato i collegamenti aerei con la Spagna, e in particolare con Valencia”. Lo ha annunciato il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, in occasione della conferenza stampa indetta con l’Ambasciatore d’Italia in Spagna, il dottor Giuseppe Buccino Grimaldi, accompagnato dalla consorte Monica Moschitti, dal Presidente dell’associazione Casa Abruzzo Maurizio Di Ubaldo e dalla segretaria e coordinatrice del progetto Annarita Della Penna, presenti a Pescara per una visita istituzionale.

La mattinata è iniziata con un giro della delegazione, presente anche il sindaco Carlo Masci e il consigliere delegato Giuseppe Bruno, nei luoghi più rappresentativi della città di Pescara, come il Museo dell’Ottocento, dove ad accoglierli hanno trovato il Presidente della Fondazione Venceslao Di Persio e la moglie Rosanna Pallotta, e il Museo di Casa Natale d’Annunzio, per poi proseguire nel pomeriggio con la visita all’azienda del Pastificio De Cecco a Ortona e, infine, al Museo Paparella-Treccia con il presidente Augusto Di Luzio. “Casa Abruzzo è nata un anno fa, il 6 marzo 2024 – ha detto il Presidente Di Ubaldo – e ha l’obiettivo di rinsaldare il legame tra gli abruzzesi in Spagna e la loro terra e questa unione che siamo riusciti a creare attraverso l’Ambasciata è per noi motivo di grande orgoglio”.

“In Spagna – ha detto l’ambasciatore Buccino Grimaldi – abbiamo ben 13mila abruzzesi, di cui 6mila a Madrid, 1.025 nelle Canarie e 4.400 a Barcellona, e parliamo solo di quelli iscritti all’AIRE, una comunità che si fa onore a Madrid e che sono orgoglioso di rappresentare. Con la Presidenza del Consiglio regionale abbiamo predisposto un ricco programma di attività nei giorni precedenti e successivi alla Festa Nazionale. Nei giorni scorsi il Ministro Tajani ha organizzato la Conferenza degli ambasciatori a Roma e a Milano, con le due Confindustrie d’Abruzzo, dove è emersa anche la grande forza economica del nostro legame. Pensiamo che la Spagna è il quarto mercato per l’Abruzzo, con un interscambio che ammonta a circa 1 miliardo di euro. Per la Festa abbiamo organizzato una serie di iniziative, tra cui una Mostra dedicata alla Famiglia Cascella ‘Oltre il tempo’, che vedrà partner la Presidenza del Consiglio regionale, l’Ambasciata d’Italia in Spagna e l’Istituto italiano di Cultura a Madrid, anteprima il 2 giugno e che poi partirà formalmente il 24 e 25 settembre, evento a cura di Guicciardo Sassoli de’ Bianchi Strozzi, sul tema ‘I Cascella, artisti di sangue e di razza’. Poi il Progetto ‘Il Mare di Gabriele’, la proiezione di un cortometraggio per la regia di Francisco Josè Fernandez con Ilaria Camplone, Barbara Leoni, Matteo De Angelis, Giancarlo Giannini e Giuliana De Sio. Attualmente abbiamo 5 milioni di turisti italiani in Spagna, ma anche 2 milioni e mezzo di turisti spagnoli in Italia e credo che questa iniziativa sia importante per sviluppare un’attività di marketing turistico tra i due paesi”.