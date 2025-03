Lavoro e giovani al centro dell’assemblea di organizzazione regionale di Sinistra Italiana

Lavoro e giovani. Sono due capisaldi su cui Sinistra Italiana Abruzzo accende i fari, nell’assemblea di organizzazione regionale che si è svolta ieri al Palazzo della Regione, a Pescara. Presente anche Marilena Grassadonia, responsabile Diritti e Libertà della Segreteria Nazionale SI. Si è trattato del momento conclusivo dell’iter assembleare di Sinistra Italiana in Abruzzo.

Anzitutto, il termometro del partito, in crescita. “La crescita di iscritti e iscritte a SI in Abruzzo è stata decisamente rilevante: +115% dal 2020, + 54% dal 2023 – ha premesso Daniele Licheri, Segretario Regionale Sinistra Italiana – così la nascita di nuovi circoli in tutte le province, l’adesione di consiglieri comunali nei capoluoghi di provincia come Chieti e L’Aquila, l’inaugurazione della sede regionale di Sinistra Italiana a Pescara, condivisa con Radici in Comune”.

Per il futuro, tra gli obiettivi c’è nutrire l’attività territoriale di Sinistra Italiana verso la pace sociale, quella da ri-costruire affrontando le spine del lavoro, e verso il sogno, quello da stimolare con le giovani generazioni.

“Da domani e per i prossimi mesi, avremo una stella polare: portare al raggiungimento del quorum i 5 referendum sul lavoro e sulla cittadinanza - ha detto Licheri - per ridare dignità e protezione dalle discriminazioni alle persone, perché smettano di morire di lavoro e perché siano cittadine e cittadini compiuti anche le centinaia di migliaia di persone che studiano, lavorano, pagano le tasse nel nostro Paese ma che non hanno gli stessi diritti degli altri. Parteciperemo alla costruzione dei comitati referendari Cgil e Arci”. Altro faro, le future generazioni. “Serve costruire un’alternativa di società, serve che le persone possano ritrovarsi, riconoscersi e superare un mondo di paure e solitudini”, aggiunge Licheri.

Tutto questo passa anche attraverso reti e alleanze con associazioni e reti civiche. Presenti per i saluti all’assemblea, Lucrezio Paolini (Europa Verde), Carmine Ranieri (Cgil), Antonio Tiberio (Arci), Fulvio Angelini (Anpi), Filomena Ricci (WWF), Simona Barba (consigliera comunale AVS Radici in Comune) e Simona Giannangeli (L’Aquila Coraggiosa).

“Con il progetto politico di SI-AVS, siamo una forza che unisce battaglie per la giustizia sociale, ambientale, per i diritti civili – ha detto Marilena Grassadonia, Segreteria Nazionale Sinistra Italiana – ascoltiamo cosa si muove nella società, dando voce alla complessità, a chi vive discriminazioni sociali, civili, a chi ha difficoltà ad arrivare a fine mese, a chi abita in case non sicure: battaglie che si costruiscono con le persone, facendo rete, anche in luoghi fisici, spazi aperti come la sede a Pescara”.