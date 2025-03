La Commissione Finanze incontra i rappresentanti di categoria

Proseguono gli incontri promossi dal presidente della commissione comunale Finanze, Giuseppe Bruno, sulla possibilità di riduzione delle imposte locali. Bruno ha avviato un ciclo di riunioni per ascoltare i rappresentanti dei sindacati, delle associazioni di categoria e di altre realtà, per poi sottoporre all’assessore e al dirigente competenti le istanze arrivate alla commissione.

Oggi è stata la volta dei rappresentanti di categoria: presenti Luciano Di Lorito (Cna), Marina Dolci (Confesercenti) e Fabrizio Vianale (Confartigianato), che hanno invitato l’amministrazione a promuovere una riduzione della Tari e delle somme dovute per l’occupazione del suolo pubblico. E’ stato anche chiesto di prevedere una premialità, un incentivo, in favore dei nuovi insediamenti industriali e commerciali, senza incidere quindi sugli introiti di Palazzo di città. Dalle associazioni di categoria è partito anche un appello all’amministrazione comunale affinché siano promosse sempre più iniziative per rendere più attrattivo il centro commerciale naturale, in modo da rilanciare le attività. Bruno annuncia di voler incontrare anche i rappresentanti dei piccoli proprietari immobiliari.

"Una volta raccolte tutte le proposte", dice il presidente della commissione Finanze, "dovremo valutare se c’è la possibilità accoglierle e se si può ipotizzare un minore introito derivante dalle imposte, che" – ricorda Bruno - "servono a garantire servizi ai cittadini. Da parte nostra, vogliamo assicurare servizi di qualità. Se si pensa ad una riduzione delle imposte locali, bisogna sempre ricordare che ci sono delle esigenze di bilancio da tenere presenti".