Potature selvagge lungo la Strada Parco, Sola: "Ancora tanti interrogativi senza risposta"

Restano senza risposta molte delle questioni sollevate nei giorni scorsi sugli episodi di potature selvagge lungo la Strada Parco, che avevano scatenato le lamentele di cittadini e forze politiche di opposizione. Ieri la vicenda è arrivata in Commissione Controllo e Garanzia, presieduta dal capogruppo M5S Paolo Sola, con l’audizione dell’assessore al Verde, Cristian Orta, e del responsabile del servizio, Mario Caudullo.

“Sulla gestione del verde lungo la Strada Parco – commenta Paolo Sola – l’amministrazione ha chiarito di aver risposto ad un'esplicita richiesta dell’azienda di trasporti Tua, che sollecitava la messa in sicurezza della zona con la rimozione delle alberature che insistevano sui cavi elettrici. Ma proprio su questo non è stato chiarito perché il Comune abbia assunto un onere di questo tipo che sembrerebbe spettare all’appaltatore, la società Colas Rail Italia, che oltre alla salvaguardia degli alberi lungo il tracciato avrebbe l’impegno a mettere a dimora 114 alberi ad alto fusto. E per quale motivo l’impianto di elettrificazione debba restare attivo, è l’altro interrogativo senza risposta – prosegue Sola – considerando che è ormai acclarato che il filobus non entrerà mai in servizio e verrà sostituito da bus elettrici a batteria”.

La recente potatura intensiva degli alberi infatti, giustificata con la necessità di rimuovere rami interferenti con i cavi in tensione, ha sollevato forti critiche proprio per via dell’annuncio, nelle scorse settimane, del prossimo passaggio di mezzi che non avrebbero alcun bisogno di un collegamento diretto con l’impianto di elettrificazione. Questione però elusa dai referenti del settore verde, che hanno declinato ogni competenza in merito.

“Resta inoltre da chiarire chi stia sostenendo i costi dell’energia per alimentare a vuoto una rete elettrica che, di fatto, non ha più alcuna utilità – incalza Sola – e la cui attivazione è servita solo a sfrattare un mercato rionale trentennale. Così come andrebbe spiegato ai cittadini perché il Comune continua ad accollarsi spese a cui non sarebbe tenuto, come è capitato per l’impianto di illuminazione pubblica a lampade led applicato con appositi supporti sui sostegni delle linee elettriche aeree, realizzato a cura (e spese) di Pescara Energia, società in-house del Comune nonostante fossero costi rilevanti di pertinenza della ditta appaltatrice. Criticità di cui ci siamo farti portavoce per il Comitato Strada Parco Bene Comune, che su questi aspetti chiede risposte precise e un cambio di rotta nella gestione di questo corridoio verde, fin troppo maltrattato dall’accanimento del centrodestra. Per questo motivo in una prossima seduta della Commissione sarà convocato anche l’assessore alla mobilità, affinché faccia chiarezza su queste scelte dell’amministrazione. In caso di ulteriori omissioni, ci riserveremo di segnalare tutti gli aspetti di questa vicenda agli organi di controllo competenti”.